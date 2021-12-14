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Бастрыкин прибыл на кузбасскую шахту «Листвяжная»

Бастрыкин прибыл в Кузбасс, где встретится с семьями погибших горняков «Листвяжной»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где встретится с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщает во вторник, 14 декабря, ТАСС.

В результате аварии на шахте в Кузбассе погиб 51 человек. Официальный представитель СК России Светлана Петренко пояснила, что Бастрыкин намерен провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает вести работу на месте ЧП.

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Председатель Следственного комитета России уже возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память жертв трагедии, добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области назначили нового директора — им стал Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя.

Хмелинский сменил на посту Сергея Махракова, который был взят под арест после аварии. Бывший директор шахты возглавлял «Листвяжную» с 2013 года. Следствие считает, что россиянин знал об опасной концентрации метана в горных выработках.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Анна Щербакова
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