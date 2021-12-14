Бастрыкин прибыл на кузбасскую шахту «Листвяжная»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где встретится с семьями погибших на шахте «Листвяжная», сообщает во вторник, 14 декабря, ТАСС.

В результате аварии на шахте в Кузбассе погиб 51 человек. Официальный представитель СК России Светлана Петренко пояснила, что Бастрыкин намерен провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает вести работу на месте ЧП.

Председатель Следственного комитета России уже возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память жертв трагедии, добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области назначили нового директора — им стал Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя.

Хмелинский сменил на посту Сергея Махракова, который был взят под арест после аварии. Бывший директор шахты возглавлял «Листвяжную» с 2013 года. Следствие считает, что россиянин знал об опасной концентрации метана в горных выработках.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.