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У российского чиновника решили изъять автомобиль за три миллиона рублей

В Калужской области прокуратура решила изъять у чиновника незадекларированную машину

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Калужской области прокуратура направила в суд заявление об изъятии у местного высокопоставленного чиновника дорогого автомобиля, который тот оформил на одного из родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Как установило надзорное ведомство, чиновник не указал машину стоимостью три миллиона рублей в декларации о доходах. Также он не смог объяснить, на какие средства ее приобрел.

Чтобы скрыть наличие автомобиля, чиновник оформил его на одного из родителей — неработающего пенсионера, у которого даже нет водительского удостоверения.

Фамилия чиновника не раскрывается, так как суд еще не вынес решение по иску прокуратуры.

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Мария Рубникович
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