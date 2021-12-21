Силовые структуры
У российского чиновника решили изъять автомобиль за три миллиона рублей
В Калужской области прокуратура решила изъять у чиновника незадекларированную машину
В Калужской области прокуратура направила в суд заявление об изъятии у местного высокопоставленного чиновника дорогого автомобиля, который тот оформил на одного из родителей. Об этом сообщает ТАСС.
Как установило надзорное ведомство, чиновник не указал машину стоимостью три миллиона рублей в декларации о доходах. Также он не смог объяснить, на какие средства ее приобрел.
Чтобы скрыть наличие автомобиля, чиновник оформил его на одного из родителей — неработающего пенсионера, у которого даже нет водительского удостоверения.
Фамилия чиновника не раскрывается, так как суд еще не вынес решение по иску прокуратуры.