Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах

Глава Минцифры Шадаев: проект указа об электронном паспорте внесут в Кремль на этой неделе

Фото: Unsplash

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. На этой неделе он будет передан в Кремль на рассмотрение президента, передает РИА Новости.

«Сняли все разногласия. Все урегулировали», — сказал глава ведомства.

В октябре Шадаев заявил, что электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», — пояснил он.

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья
Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной
В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии
Строгий отец установил неожиданное правило в семье и вызвал разногласия
Европу попросили освободить Великобританию от нового налога
Стали известны суммы новогодних гонораров Григория Лепса и Светланы Лободы
Политолог оценил шансы Порошенко получить реальное наказание по делу о госизмене
Россиянам назвали разницу между умеренно пьющим и алкоголиком
Названа причина стремительного развода Лепса после 20 лет брака
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter