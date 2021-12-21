Карта «Мир» набирает популярность

Почти наполовину больше межбанковских операций совершили россияне по карте «Мир» в январе-ноябре 2021 году по сравнению с предыдущим — на 43 процента. Это 4,08 миллиарда операций, а в день в среднем российской картой в этом году пользовались более 12 миллионов раз (указано число межбанковских операций . когда операция по карте банка А совершается в устройстве банка В).

Практически каждая пятая межбанковская операция с банковскими картами в России совершается с использованием национальной карты «Мир», такие данные сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Вадим Комлев.

Что интересно, если четыре года назад, в 2017 году, когда в России только начинали распространяться мобильные платежные сервисы, большинство операций с помощью банковских карт (81 процент) совершали контактным способом (когда карту нужно было вставить в терминал и вводить пин-код), то в этом году доля таких операций снизилась до 6 процентов.

Сегодня россияне чаще всего рассчитываются бесконтактными картами различных платежных систем (62 процента всех операций) и в десять раз, с 3 до 32 процентов, выросло количество операций с помощью мобильных устройств (токенов) с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay, SberPay и собственного сервиса Mir Pay, запущенного в 2019 году. Сегодня мобильные платежи Mir Pay поддерживает уже 81 банк.

Вадим Комлев отметил, что первое место по количеству мобильных платежей по картам «Мир» по всем сервисам занимают покупки в супермаркетах. На втором месте — расчеты в кафе и ресторанах, за исключением Mir Pay — у пользователей этого сервиса второе место по количеству операций занимает оплата поездок на городском транспорте.

«Возможность сэкономить на поездках в городском транспорте с помощью карты «Мир» в этом году получили жители 36 российских городов и регионов. В разных местах действовали разные механики от платежной системы «Мир»: где-то это кешбэк, который возвращался через несколько минут после оплаты поездки, где-то сумма списывалась сразу со скидкой, а в ряде регионов механика акции предполагала, например, что каждая пятая поездка бесплатно. За счет таких акций россияне в 2021 году уже сэкономили более 1,1 миллиарда рублей, сообщил Вадим Комлев.

На третьем месте по количеству мобильных платежей через Apple Pay идет оплата поездок на такси, через Samsung Pay и SberPay — расчеты на АЗС, а через Mir Pay — расчеты в кафе и ресторанах.

