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На Украине потеряли веру в модель управления страной

Экс-министр инфраструктуры Украины Колесников: мы всегда или в отчаянии, или в восторге

Фото: Pixabay

Бывший министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что он потерял веру в модель управления страной, существующую в настоящий момент. По его словам, украинцы всегда находятся либо в восторге от властей, которые они избрали, либо в полнейшем разочаровании.

«Я не верю в эту модель управления Украиной. Мы избираем президента. У нас нет такого среднего состояния. Мы или в отчаянии, или в восторге, посредине ничего нет. Так год не получился, два, три не получился — давайте нового», — заявил экс-министр.

Ранее пресс-секретарь делегации непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь рассказала, что Киев уклоняется от обсуждения введения дополнительных мер для обеспечения перемирия в регионе. Она заявила, что Украина, уходя в пространные разглагольствования, «системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы».

Марина Совина
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