Молния посреди снегопада ударила в многоэтажку в Крыму и попала на видео

В Севастополе в жилой многоэтажный дом ударила молния во время сильного снегопада. Соответствующий ролик появился в группе «Злой крымчанин» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в крышу жилой высотки во время метели ударила молния, и сразу же за ней последовал гром. После удара над крышей стал подниматься дым.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю подтвердили произошедшее. «Поступило сообщение, что по улице Маринеско произошёл резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда», — говорится в сообщении.

К месту ЧП выехали сотрудники МЧС и экстренные службы города. Они установили, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Ранее в Приморье 53-летний мужчина отправился со своим сыном ловить медуз на двух резиновых лодках в море. Погодные условия ухудшились, что привело к смерти отца от удара молнии на глазах сына.