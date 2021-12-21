Сузунский медеплавильный завод в Сибири открыл новую экспозицию

Новосибирский музей «Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом» открылся после двухлетней реставрации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение городского государственного краеведческого музея.

Новая экспозиция стала завершающей частью в формировании музейно-туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор», к которому также относится музей-усадьба управляющего Сузунским медеплавильным заводом, «Медеплавильный завод», расположенный в здании единственного сохранившегося заводского цеха, а также «Монетный двор», где представлена линия действующих моделей станков для производства монеты XVIII-XIX веков. Достопримечательность находится в 180 километрах от Новосибирска в старинном поселке Сузун.

Отмечается, что «Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом» посвящен жизни, быту и службе горных инженеров. В экспозиции воссозданы интерьеры 70-х годов XIX века, когда в этом доме жил и работал администратор и писатель Александр Черкасов, один из последних руководителей завода. Музей собрал коллекцию мебели, фарфора, оружия, костюмов и документов конца XIX начала XX века. Большая часть этих предметов была специально скомплектована и показывается публике впервые.

В 1764 году как часть Колывано-Воскресенских заводов был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, а с 1766 по 1781 года здесь чеканилась «особливая сибирская монета», имевшая хождение в Сибирской губернии. В октябре 2018 года на базе этого исторического наследия открылся музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».

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