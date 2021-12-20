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Россиянам назвали лучшие места Сибири для зимних путешествий

BlaBlaCar: одно из лучших мест для зимних путешествий в Сибири — Буготакские сопки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским путешественникам назвали самые популярные места Новосибирской области, где можно провести зимние выходные. Подборку мест, которая поступила в редакцию «Ленты.ру», составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar.

Так, одной из лучших локаций был назван заброшенный мраморный карьер, который находится недалеко от населенного пункта Искитим. Отмечается, что место подойдет для фотосессий и прогулок. Другая достопримечательность — Буготакские сопки в 80 километрах от Новосибирска, куда можно отправиться в лыжный поход, чтобы увидеть уникальный животный и растительный мир местности.

Кроме того, эксперты рекомендуют посетить церковь в селе Турнаево, которая считается единственным полностью сохранившимся дореволюционным деревянным храмом в регионе. Местные жители называют ее «Сибирские Кижи», потому что она, как и знаменитый храм на острове в Онежском озере, построена без единого гвоздя.

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Еще одна популярная локация — озеро Чаны, самое крупное в Западной Сибири. Посетить водоем будет интересно любителям зимней рыбалки. Более того, там находятся многочисленные базы отдыха, бани и сауны.

Россиянам также советуют навестить старые дебаркадеры в Завьялово и в Ордынском. Сейчас платформы для посадки на водный транспорт находятся в заброшенном состоянии, однако являются отличными объектами для фотосессий на фоне льдов и снегов, а также популярным для прогулок местом.

Ранее в декабре археологи в ходе раскопок памятника Тартас-1 в Венгеровском районе Новосибирской области нашли древнее святилище и литейное производство. Так, ученые обнаружили жертвенные углубления, в которых находились кости не только животных, но и людей, что может говорить о том, что в древности на этом месте могли проводиться и человеческие жертвоприношения.

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Дарья Рыбак
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