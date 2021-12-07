В Сибири нашли древнее святилище с литейным производством

Археологи в ходе раскопок памятника Тартас-1 в Венгеровском районе Новосибирской области нашли древнее святилище и литейное производство. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на научно-образовательный центр «Новая археология» Новосибирского государственного университета.

Как рассказала старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Наталья Ефремова, специалистам удалось обнаружить в юго-западной части могильника культовый комплекс, который мог использоваться сразу для нескольких целей. Так, здесь были найдены жертвенные углубления, в которых находились кости не только животных, но и людей, что может говорить о том, что в древности на этом месте могли проводиться и человеческие жертвоприношения.

Кроме того, судя по найденным артефактам, данный комплекс был связан и с бронзолитейным производством. «Здесь было обнаружено несколько теплотехнических сооружений, которые представляли собой объемные, глубокие ямы с очень мощным прокалом в середине. Всплески бронзы позволили нам предположить, что на площади святилища шли процессы литья металла, обработки бронзы», — пояснила Ефремова.

Ранее в декабре сообщалось, что ученые смогли определить четкие границы и само месторасположение Чаусского острога, который был основан в 1713 году и считается одним из древнейших на территории Новосибирской области. Сделать это специалистам удалось при помощи электроразведки и георадара.