В Новосибирской области нашли расположение одного из древнейших острогов

Чаусскому острогу, который был основа еще в 1713-м, наконец смогли определить четкие границы и само месторасположение. Он считается одним из древнейших на территории Новосибирской области. Об этом рассказал научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский в сюжете на YouTube-канале «Новая археология».

Он рассказал, что археологи смогли локализовать место с помощью электроразведки и георадара. «Надо сказать о том, что выявление месторасположения острога — одна из сложных археологических задач», — пояснил он и добавил, что сейчас у ученых впервые появилась «реальная зацепка, где разбивать раскопы».

В дальнейшем специалисты будут искать фортификационные постройки острога. Уже археологи нашли возможное расположение западного рва и юго-западной башни. Находки будут соотносить с картой, которая была составлена в 1741-м. По словам Бородовского, данный острог стал местом, которое «в настоящий момент перспективно для дальнейшего исследования», и затем его можно превратить археологический памятник или даже заново отстроить.

Помимо этого отмечается, что главная особенность острога заключалась в расположении: он всегда стоял на песчаной дюне, возвышавшейся над берегами реки Оби. При этом постоянные паводки часто отстраняли поселение от внешних связей, из-за чего в конце XVIII века было решено перенести его на более высокое место. Таким образом, острог дал начало развития новому городу Колывань.

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