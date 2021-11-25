У смоленского заповедника с селищем X века появилась новая реальность

У заповедника «Гнездово» под Смоленском появилась новая реальность — россияне будут смотреть на полноценный вид селища X века благодаря отображению 3D-моделей домов, мастерских и погребений в специальном приложении. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По словам директора заповедника Андрея Королева, приложение, которое с помощью технологии дополненной реальности (AR) показывает новое «Гнездово», пока работает только на одном гаджете, но в скором времени его распространят и на остальные. Кроме того, сейчас можно пройти по маршруту с шестью точками, где находятся главные объекты комплекса.

В числе самых интересных локаций — городище. В новом приложении теперь можно посмотреть на визуализированную крепость, которая располагалась на холме и не сохранилась до наших дней.

В репортаже телеканала также показали территорию бывшего селища, на котором часто проводятся археологические раскопки. На столбе есть специальная пиктограмма. Ее отсканировала камера планшета, после чего в приложении вывели изображение дома с горящим очагом. Королев добавил, что в усадьбу можно даже зайти.

В заключение он отметил, что наконец-то ученые смогли переложить знания об этом уникальном месте в новое пространство и показать большому числу россиян.

В июле во время проведения раскопок в заповеднике «Гнездово» специалисты нашли предметы второй половины X века. На военных позициях 1940-х годов под Смоленском археологи нашли различные артефакты, в числе которых оказался и необработанный янтарь.