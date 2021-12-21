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Российский вирусолог нашел плюс в способности грызунов заражаться омикроном

Вирусолог Ларичев: данные о заражении грызунов омикроном помогут ученым в исследованиях

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Вирусолог Виктор Ларичев нашел плюс в том, что мыши и крысы могут заражаться омикрон-штаммом коронавируса. Появившиеся данные о такой способности грызунов помогут ученым проводить дальнейшие исследования, заявил российский вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист напомнил, что в прошлом инфицированию были подвержены отдельные виды животных. «Когда был уханьский штамм еще в Китае, там американец один писал, что у него кот заболел и умер. Было установлено, что кошки тоже заражаются этим же ковидом, которым заражаются люди», — отметил Ларичев.

Вирусолог уверен, что инфицирование мышей и крыс никак не повлияет на распространение коронавируса. По его словам, многие инфекции ведут себя точно так же. Специалист уверен, что по этому поводу не стоит переживать.

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Схожее мнение высказал и другой вирусолог — Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что ранее выявленные вариации COVID-19 тоже передавались грызунам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новым омикрон-штаммом, в отличие от ранее встречавшихся вариантов, инфицируются мыши и крысы.

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Анна Щербакова
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