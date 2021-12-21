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Российский вирусолог прокомментировал данные о заражении грызунов омикроном

Вирусолог Альтштейн: зараженные омикроном грызуны вряд ли смогут поддерживать эпидемию

Фото: Globallookpress.com

Зараженные омикрон-штаммом грызуны вряд ли смогут участвовать в поддержании эпидемии, заявил изданию «Секрет фирмы» российский вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя данные Роспотребнадзора об инфицировании крыс и мышей новой разновидностью коронавируса.

Он пояснил, что и ранее выявленные вариации COVID-19 передавались грызунам. К инфицированию довольно чувствительны хомяки, отметил вирусолог.

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«Предыдущие штаммы могут передаваться грызунам. Они не так сильно размножаются в их организмах, конечно, и не убивают животных», — сказал Альтштейн.

По мнению специалиста, вероятность передачи коронавируса от грызуна к человеку низкая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новым омикрон-штаммом, в отличие от ранее встречавшихся вариантов, инфицируются мыши и крысы.

На сегодняшний день, по словам главного санитарного врача страны, в России зафиксирован 41 случай заражения омикроном. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в шести регионах страны — Нижегородской, Курской, Смоленской, Мурманской областях, Ставропольском крае, а также Республике Дагестан — наблюдается максимальный рост числа больных COVID-19.

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Анна Щербакова
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