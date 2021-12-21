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Роспотребнадзор назвал главное отличие омикрон-штамма от предыдущих

Анна Попова: новым омикрон-штаммом в отличие от предыдущих инфицируются мыши и крысы

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета совета по борьбе COVID-19 назвала главное отличие омикрон-штамма коронавируса от предыдущих. Прямую трансляцию мероприятия, проходящего во вторник, 21 декабря, ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали. Раньше мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются, и у них развивается состояние болезни», — сообщила главный санитарный врач.

Ранее Попова сообщила, что в шести регионах страны — Нижегородской, Курской, Смоленской, Мурманской областях, Ставропольском крае, а также Республике Дагестан — наблюдается максимальный рост числа заражений коронавирусом.

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Евгения Куликова
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