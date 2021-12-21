Попова назвала регионы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

Нижегородская, Курская, Смоленская, Мурманская области, Ставропольский край, Республика Дагестан являются регионами с наибольшей заболеваемостью коронавирусом. Их назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого идет на YouTube-канале.

Она отметила, что прирост составляет не более девяти процентов, однако заболеваемость все равно растет.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 65 российских регионах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации с COVID-19. По его словам, в подобных условиях нужно продолжить изучение циркулирующих штаммов коронавируса.