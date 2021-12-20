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Собянин ответил на вопрос об ограничениях на Новый год

Мэр Москвы Собянин: в столице пока не планируется дополнительных ограничений на Новый год

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

В Москве на Новый год пока не планируется дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так на вопрос об ограничительных мерах ответил мэр города Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале.

«Все будет зависеть от ситуации. Она достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая», — заявил Собянин.

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Ранее градоначальник назвал главной задачей здравоохранения Москвы — не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. По его словам, для этого нужно делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии.

Собянин отметил, что в Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с COVID-19 — это те, кто занимался самолечением.

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Анна Филипенко
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