Собянин ответил на вопрос об ограничениях на Новый год

В Москве на Новый год пока не планируется дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так на вопрос об ограничительных мерах ответил мэр города Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале.

«Все будет зависеть от ситуации. Она достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая», — заявил Собянин.

Ранее градоначальник назвал главной задачей здравоохранения Москвы — не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. По его словам, для этого нужно делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии.

Собянин отметил, что в Москве 80 процентов госпитализированных пациентов с COVID-19 — это те, кто занимался самолечением.