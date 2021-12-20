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Собянин назвал главную задачу московского здравоохранения в пандемию COVID-19

Собянин заявил, что задачей здравоохранения Москвы является лечение людей амбулаторно

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главная задача здравоохранения Москвы — не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24, трансляция которого доступна на YouTube.

«Колоссальные расходы, поэтому мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне», — сказал градоначальник.

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По его словам, для этого нужно делать максимальное количество ПЦР-тестов для выявления болезни на ранней стадии. После этого больных нужно фиксировать в реестре и начинать лечить на амбулаторном уровне, а также обеспечивать всеми необходимыми лекарствами.

Ранее Сергей Собянин назвал причину госпитализаций 80 процентов пациентов с COVID-19 в столице. По его мнению, 80 процентов госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве — это те, кто занимался самолечением.

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Никита Абрамов
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