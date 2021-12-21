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Число заболевших омикроном россиян выросло

Глава Роспотребнадзора Попова: число заболевших омикрон-штаммом россиян достигло 41

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России выявили уже 41 случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого идет на YouTube-канале «Россия 24».

«На сегодняшний день по оперативным данным в России по результатам секвенирования выявлен уже 41 случай инфицирования новым вариантом омикрон», — заявила Попова. По ее словам, все больные находятся в стационарах.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что из-за нового омикрон-штамма COVID-19 в России начнется пятая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это произойдет в последние дни 2021 года.

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Никита Абрамов
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