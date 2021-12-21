Названо количество привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Всего в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 78 миллионов граждан, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Глава Минздрава отметил, что около 10 миллионов россиян прошли повторную вакцинацию от коронавируса. По словам Мурашко, повторная прививка от COVID-19 эффективна в том числе против омикрон-штамма.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подчеркивал, что России необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом.

Глава кабмина призвал продолжать изучение циркулирующих штаммов коронавируса.