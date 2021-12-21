Россиянам предсказали остановку цен на жилье в регионах

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко предсказал россиянам остановку цен на жилье в регионах. Он дал прогноз в интервью РБК.

Он отметил, что цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл». По словам Мутко, рост цен на жилье не превысит инфляцию, а в некоторых регионах даже остановится. В каких именно регионах цены могут перестать расти, он не сообщил.

По мнению Мутко, такой прогноз реализуется, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции. Рост цен на жилье Мутко связал не только с введением льготной ипотеки, но также с ростом себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

Он добавил, что изменение программы льготной ипотеки на новостройки в этом году и в целом рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки приведут к замедлению выдачи ипотеки в 2022 году. В следующем году будет выдано 1,4 миллиона ипотечных кредитов, подчеркнул глава «Дом.РФ». При этом за 11 месяцев 2021 года уже выдано около 1,7 миллиона кредитов, в компании ожидают, что по итогам года ипотеку оформят 1,9 миллиона раз.

Ранее Мутко сообщил о разработке информационной системы аренды жилья. Позже появилась информация, что Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в налоговую инспекцию сведений о доходах арендодателей. Так, владельцы апартаментов, квартир и гаражей должны будут регистрировать договоры аренды в специальной системе. Все расчеты необходимо будет производить через онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей.