Путин подписал закон о штрафах за сокрытие розлива нефти

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за сокрытие фактов розлива нефтепродуктов будет грозить штраф до миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Так, за не оповещение о розливе нефти, предоставление неполной или ложной информации для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф увеличится. Для должностных лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. Для двух последний категорий также предусматривается приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для крупных предприятий-загрязнителей. В частности, в КоАП введут статью о штрафах до 200 тысяч рублей для таких нарушителей.