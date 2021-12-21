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Путин подписал закон о новых штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для крупных предприятий-загрязнителей. В частности, в КоАП введут статью о штрафах до 200 тысяч рублей для таких нарушителей. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, штрафы будут назначаться за правонарушения, которые будут связаны с невыполнением требований по созданию и эксплуатации на объектах I категории (крупных предприятий-загрязнителей) систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

К таковым объектам относятся предприятия, занимающиеся производством кокса, нефтепродуктов, добычей нефти и природного газа, обогащением железных руд.

Также в I категорию включены предприятия по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов.

В декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала увеличить штрафы за нарушение экологического законодательства.

По ее мнению, установленный российским законодательством размер штрафов за вред природе является незначительным. Меры должны быть соразмерны с реальным нанесенным окружающей среде ущербом, пояснила Матвиенко.

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Анна Щербакова
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