В России предложили увеличить штрафы за вред природе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить штрафы за нарушение экологического законодательства. Об этом спикер Совфеда заявила на ежегодном совещании со статс-секретарями, сообщает ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что установленный российским законодательством размер штрафов за вред природе является незначительным, и предложила повысить его для предприятий-загрязнителей. По словам председателя Совфеда, меры должны быть соразмерны с реальным нанесенным окружающей среде ущербом.

«Тема эта, конечно, тонкая, здесь рубить топором тоже нельзя, потому что мы должны заботиться о росте экономики, о создании условий для бизнеса», — отметила Матвиенко и посоветовала правительству проводить гибкую и тонкую работу. Тем не менее, по мнению спикера, в определенных случаях нужно строго спрашивать с предприятий за нарушения.

Также Матвиенко рассказала, что в рамках нового кодекса об административных правонарушениях пересматривать штрафы не планируется. В этом случае спикер видит два способа решения проблемы: либо доработать проект новой редакции кодекса до его внесения в Госдуму, либо внести изменения в уже действующий кодекс. При этом Матвиенко подчеркнула, что защита окружающей среды является очень актуальной темой, волнующей людей, поэтому с принятием решений затягивать не стоит.

Согласно принятому плану социально-экономического развития России, страна должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Меры для снижения выбросов начнут приниматься уже в 2022 году. Всемирный банк в своем отчете подчеркнул важность энергетического перехода для дальнейшего развития экономики России и посоветовал ввести налог и квоты на выбросы CO2.

