Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Основной сценарий развития должен обеспечить конкурентоспособность России на международных рынках и устойчивый экономический рост. Снижение выбросов парниковых газов рассматривается как дополнительный толчок для обновления экономики. Предполагается, что энергетический экспорт с 2030 года начнет умеренно снижаться. При этом ожидается рост неэнергетического экспорта — до 4,4 процента ежегодно. В результате реализации стратегии ежегодные темпы роста экономики останутся выше среднемировых до 2050 года — до 3 процентов в год.

Снижение выбросов парниковых газов потребует инвестиций в объеме около одного процента ВВП в 2020-2030 годах и до 1,5-2 процентов ВВП в 2031-2050 годах. Как раскрывается в стратегии, вложения в климатические проекты положительно повлияют на экономику страны. «Дополнительный рост валового внутреннего продукта до 2050 года в ответ на инвестиции превысит объем вложенных средств на 25 процентов», — обозначено в документе.

Отчасти вредные выбросы должны сократиться за счет поглощения CO2 лесными массивами. Для этого необходимо на глобальном уровне выработать механизм взаимозачета углеродных единиц. «Мы считаем крайне важным добиться взаимного признания углеродных единиц, которые эмитированы в разных странах, а также чтобы был оборот этих единиц, потому что, с нашей точки зрения, это открывает наиболее эффективный путь к реализации климатической политики», — рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Согласно стратегии, к 2050 году выбросы сократятся на 60 процентов от уровня 2019 года и на 80 процентов от уровня 1990 года. Страна придет к углеродной нейтральности к 2060 году. Чтобы достичь этих целей, среди прочих мер предлагается ввести квоты на выбросы, стимулировать внедрение низкоуглеродных технологий с высокими показателями энергетической эффективности, скорректировать налог на добычу полезных ископаемых. В рамках своей стратегии Россия ожидает, что страны-участницы Парижского соглашения признают атомную энергетику зеленой. «России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне. Для нашей страны это крайне важно, потому что мы считаем низкоуглеродной атомную энергетику», — заявил Решетников.

Сроки реализации стратегии 1 ноября назвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Меры начнут приниматься уже в следующем году. С 2023 года предприятия будут обязаны предоставлять обязательную углеродную отчетность. Мишустин подчеркнул, что такие перемены в подходе к климатической повестке позитивно скажутся на экономике. В октябре о необходимость борьбы с изменением климата напомнил и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, Россия готова объединиться с другими мировыми лидерами для достижения общих целей.