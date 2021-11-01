Назван срок реализации климатических проектов в России

В России инициируют проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Срок реализации — 2022 год, говорится в Telegram-канале правительства.

Проекты будут осуществляться в таких сферах как энергетика и промышленность, а также затронут транспорт, строительство и сферу обращения с отходами. С 2023 года будет запущена система обязательной углеродной отчетности для предприятий. Перемены в подходах к углеродной повестке Михаил Мишустин назвал позитивным для развития экономики.

«Важно двигаться в ногу со временем – провести технологическую трансформацию, которая позволит обеспечить высокие показатели экспорта, занятости и доходов населения», — подчеркнул премьер.

Кабмин по поручению президента подготовил стратегию низкоуглеродного развития России, которая позволит адаптировать экономику к глобальному энергетическому переходу и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. В конце октября президент Владимир Путин подчеркнул готовность России к усилению мер против изменения климата, энергетической безопасности за счет объединения усилий с другими мировыми лидерами.

Он также указал на существование угроз климатической катастрофы, от которых зависит будущее всего мира, и добавил, что Россия открыта для конструктивной работы с зарубежными партнерами. В середине октября президент говорил, что Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году.