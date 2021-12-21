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Бывшему президенту Киргизии предъявили новое обвинение по делу «Кумтора»

ГКНБ Киргизии: экс-президенту Акаеву предъявлено новое обвинение, касающееся «Кумтора»
Аскар Акаев

Аскар Акаев. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В отношении бывшего президента Киргизии Аскара Акаева продолжается расследование уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности республики.

В ведомстве заявили о необходимости донести до общественности объективную информацию в связи с «недостоверными заявлениями отдельных лиц» о снятии с экс-президента всех обвинений.

В ГКНБ также отметили, что Акаеву было предъявлено новое обвинение, касающееся генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта золоторудного месторождения «Кумтор» в 2003 году.

Там добавили, что экс-глава Киргизии полностью признал свою вину в совершении преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы республики предварительно согласовывается со следователем.

Ранее соратник Акаева Бекболот Талгарбеков сообщил, что с бывшего киргизского лидера сняли обвинения по уголовному делу о разработке «Кумтора». По его словам, дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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Георгий Нестеров
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