Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом

Вакцинацию, как и лекарства, не стоит сочетать с алкогольными напитками, так как реакция организма непредсказуема. Такое условие иммунизации перед Новым годом назвали врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Их слова приводит телеканал «Москва 24».

«Финальные свойства такого коктейля непредсказуемы и для каждого человека индивидуальны», — так прокомментировал Хухрев сочетание вакцинации с алкоголем.

Также терапевт порекомендовал минимум за сутки до вакцинации полностью исключить алкогольные напитки, а после прививки не пить спиртное три дня.

«В течение трех дней после прививки может быть как раз самый разгар каких-то реакций иммунитета на вакцину, в частности температура, ломота в теле. Мы же не начинаем водку пить, когда заболеваем гриппом или ОРВИ, никому такое в голову не придет», — добавил российский врач.

Владимир Болибок отметил, что лучше вакцинироваться за 7-10 дней до начала новогодних праздников. Лучше дождаться пока пройдут поствакцинальные реакции, отметил иммунолог.

Ранее российский врач, руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев описал сценарий развития новой волны COVID-19 в стране. Опираясь на опыт других стран, он предположил, что омикрон-вариант коронавируса накроет Россию до конца декабря 2021 года. Распространение, по его словам, начнется в крупных городах.