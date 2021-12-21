Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом

Врачи Хухрев и Болибок заявили, что перед вакцинацией нельзя употреблять алкоголь

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Вакцинацию, как и лекарства, не стоит сочетать с алкогольными напитками, так как реакция организма непредсказуема. Такое условие иммунизации перед Новым годом назвали врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Их слова приводит телеканал «Москва 24».

«Финальные свойства такого коктейля непредсказуемы и для каждого человека индивидуальны», — так прокомментировал Хухрев сочетание вакцинации с алкоголем.

Также терапевт порекомендовал минимум за сутки до вакцинации полностью исключить алкогольные напитки, а после прививки не пить спиртное три дня.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

«В течение трех дней после прививки может быть как раз самый разгар каких-то реакций иммунитета на вакцину, в частности температура, ломота в теле. Мы же не начинаем водку пить, когда заболеваем гриппом или ОРВИ, никому такое в голову не придет», — добавил российский врач.

Владимир Болибок отметил, что лучше вакцинироваться за 7-10 дней до начала новогодних праздников. Лучше дождаться пока пройдут поствакцинальные реакции, отметил иммунолог.

Ранее российский врач, руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев описал сценарий развития новой волны COVID-19 в стране. Опираясь на опыт других стран, он предположил, что омикрон-вариант коронавируса накроет Россию до конца декабря 2021 года. Распространение, по его словам, начнется в крупных городах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине
Россиянам назвали лучшую комбинацию вакцин для высокого иммунного ответа
Россиянам предсказали снижение стоимости отдыха в Египте после зимних праздников
Четырнадцатилетняя россиянка попыталась покончить с собой в здании школы
Цены на газ в Европе подошли к рекордным
Российского полицейского убили из-за девушки
Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке выше 10 процентов годовых
Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья кишечника
Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом
Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»
Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась
Появилось видео с места массового ДТП в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter