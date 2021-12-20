Врач описал сценарий новой волны COVID-19 в России из-за омикрон-варианта

Российский врач, руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев описал сценарий развития новой волны COVID-19 в стране. Соответствующую информацию медик разместил на своей странице в Facebook.

Опираясь на опыт других стран, он предположил, что омикрон-вариант коронавируса накроет Россию до конца декабря 2021 года. Распространение, по его словам, начнется в крупных городах.

«Можно ожидать множественные случаи сверхраспространения омикрона в связи со значительным ослаблением антиковидных мер в регионах, увеличением частоты контактов между людьми и перемешиванием людей в торговых центрах, кинотеатрах, активным перемещением людей внутри региона и между регионами», — написал Соловьев и отметил, что увеличению числа заражений также будет способствовать проведение массовых праздничных мероприятий в коллективах и новогодние каникулы.

По мнению врача, на статистике заражений это может начать отражаться с последней недели декабря, а период быстрого подъема заболеваемости можно ожидать после 7-10 января. Продолжаться он будет три-четыре недели, считает специалист.

Рост госпитализаций Соловьев прогнозирует с середины января, а достижение максимальных значений — к середине-концу февраля. «Рост смертности — февраль-март. Нужно ожидать большого количества случаев внутрибольничного распространения омикрона», — отметил он.

Медик уточнил, что такой прогноз носит условный характер и будет зависеть от ряда факторов. Таких, например, как скорость введения новых антиковидных мер и их влияния на снижение частоты контактов между людьми, а также соблюдение россиянами базовых рекомендация и санитарных мер.

В то же время, считает Соловьев, уровень коллективного иммунитета на распространение омикрона в России не повлияет. «Примеры активного распространения омикрона в когортах с высоким уровнем вакцинации демонстрируют, что омикрон успешно распространяется», — подытожил он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» биолог Анча Баранова рассказала о способности омикрона запускать смертельные болезни. По ее словам, после перенесенного COVID-19 может наступить длительное метаболическое истощение, которое способно привести к смерти уже выздоровевшего человека.