В США продумают шаги на случай провала иранской ядерной сделки

США продумывают дальнейшие шаги в отношении Ирана на случай провала переговоров в Вене по ядерной программе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для прессы. Ее цитирует ТАСС.

Она сообщила, что президент США Джо Байден дал поручение команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, быть готовой к провалу дипломатии и рассмотреть другие варианты действий. Псаки отметила, что работа по этому вопросу ведется при участии «целого ряда партнеров по всему миру».

Договор СВПД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками летом 2015-го. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Тегеран, в свою очередь, сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.

