Сэкономившая на отдыхе в ОАЭ россиянка перечислила свои ошибки при покупке тура

Российская туристка решила сэкономить на отдыхе в ОАЭ, купив тур за 62 тысячи рублей на двоих, и описала поездку «словами не вернусь и советовать не буду». Своими впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась россиянка, она польстилась на низкую стоимость тура — так, она посчитала, что на это влияет действующий в эмирате Шарджа сухой закон, а также тот факт, что в первых числах декабря цены всегда ниже. «Еще и решили взять питание только завтраки, так как отель находится в городе и, судя по карте, рядом много кафе», — добавила туристка.

Так, одной и своих главных ошибок при покупке путевки путешественница назвала отказ от питания на обед и ужин в отеле. Уже по приезде на курорт выяснилось, что цены в городе намного выше, а качество блюд — ниже. «Ездить в Фуджейру или Дубай очень дорого, все трансферы и бесплатные автобусы, о которых пишут в описании к отелю, отсутствуют, говорят из-за COVID-19», — отметила еще один просчет россиянка.

По словам туристки, главное разочарование отдыха, которое не компенсировало отличное обслуживание и сервис в отеле — маслянистые пятна нефти на воде, различимые с берега. Девушка рассказала, что персонал гостиницы оперативно очищал пляж, тем не менее, во второй половине дня течение в заливе становилось мутным. При этом сотрудники утверждали, что это естественные натуральные выбросы, так как побережье Индийского океана ОАЭ богато на залежи черного золота.

«В общем, с пляжным отдыхом непонятная ситуация, персонал говорит одно, отзывы другое, а мы видим совсем иную картину. Да и вообще теперь к побережью Индийского океана в ОАЭ я отношусь очень настороженно», — поделилась россиянка.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предостерегли иностранных туристов, планирующих поездку в ОАЭ, от ввоза определенных вещей в страну. В первую очередь специалисты напомнили про запрет на ввоз некоторых лекарственных препаратов — среди них диазепам, роаккутан, трамадол и кодеин.