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Туристов предостерегли от ввоза определенных вещей в ОАЭ

The Sun: в ОАЭ запрещено ввозить роаккутан, трамадол и кодеин

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Эксперты туристической отрасли предостерегли иностранных туристов, планирующих поездку в ОАЭ, от ввоза определенных вещей в страну. Об этом пишет The Sun.

В первую очередь специалисты предупредили, что на территории ОАЭ существует запрет на ввоз некоторых лекарственных препаратов, разрешенных на территории других государств. Среди них — диазепам, роаккутан, трамадол и кодеин.

Для того, чтобы избежать проблем при въезде в страну, путешественники могут заранее подать заявку на получение разрешения провоза лекарств и взять их с собой на срок до трех месяцев для личного пользования.

Также в ОАЭ запрещено CBD масло и средства, в которых оно содержится. «Масло можно найти в различных предметах домашнего обихода, включая электронные сигареты и косметические товары», — обратили внимание эксперты.

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Кроме того, они напомнили, что несмотря на то, что приезжающие в страну туристы могут употреблять алкоголь на территории отелей, клубов и ресторанов, в Эмиратах он запрещен. «Можно купить дешевую выпивку в дьюти-фри, но отдыхающим придется ограничить себя, так как допускается пронести через таможню только четыре литра спиртных напитков или 24 банки пива», — отметили специалисты и добавили, что не разрешается привозить в страну материалы, содержащие порнографию, включая книги, фильмы и журналы, а также товары из секс-шопа.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли напомнили отечественным путешественникам правила въезда на популярный курорт ОАЭ — Абу-Даби. Так, россиянам (включая вакцинированных граждан) необходимо сдать ПЦР-тест (не ранее чем за 48 часов до вылета) и распечатать полученную справку с портала госуслуг на английском языке с данными загранпаспорта и оригиналом печати.

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Валентина Процкова
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