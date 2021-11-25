Российским туристам объяснили правила въезда на популярный курорт ОАЭ

Эксперты туристической отрасли напомнили отечественным путешественникам правила въезда на популярный курорт ОАЭ — Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Всем россиянам, которые хотят приехать в Абу-Даби (включая вакцинированных граждан) необходимо сдать ПЦР-тест (не ранее чем за 48 часов до вылета) и распечатать полученную справку с портала госуслуг на английском языке с данными загранпаспорта и с живой печатью», — объяснили специалисты и отметили, что электронные версии результатов исследований и их ксерокопии не принимаются ни в российских аэропортах, ни в отелях ОАЭ.

Кроме того, за несколько дней до вылета на курорт необходимо внести в регистрационную форму приложения ICA UAE Smart данные заграничного паспорта, загрузить сертификат вакцинации на английском языке (при его наличии), свою фотографию и адрес электронной почты. При этом уточняется, что заполнять форму нужно только на компьютере, а не на смартфоне, поскольку приложение не адаптировано под мобильную версию.

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По приезде в Абу-Даби, сотрудники миграционной службы выдают брошюры с информацией о приложении Al Hosn, которое необходимо загрузить на мобильный телефон. Помимо этого, в аэропорту курорта нужно бесплатно пройти повторное исследование ПЦР-методом. Результаты наклеивают на паспорт в виде QR-кода и автоматически загружаются в приложение Al Hosn. Если тест отрицательный, то приложение выдает вам Green Pass. Он нужен для посещения всех достопримечательностей Абу-Даби и в ряде случаев для групповых трансферов.

Ранее в ноябре россиянам анонсировали снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны приведет к увеличению количества рейсов из городов России и уменьшению стоимости авиабилетов на 10-20 процентов.