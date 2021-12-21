В ЛНР обвинили Киев в блокировке новых обменов пленными

Пресс-секретарь делегации непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Мария Ковшарь обвинила Киев в блокировке обменов новыми пленными. Она подчеркнула, что Украина блокирует обсуждение этого вопроса, отказываясь выполнить обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обмена пленными, говорится в Telegram-канале делегации ЛНР.

«В вопросах обменов — игнорирует обязательства по процессуальной очистке лиц, освобожденных в 2019 и 2020 годах, несмотря на подписи их официального представителя под этими документами», — подчеркнула представитель республики.

Она указала, что в ходе заседания вся логика украинской делегации строилась на отказе от прежде взятых на себя обязательств. Ковшарь добавила, что делегатам ЛНР пришлось акцентировать вопрос на внесенном более года назад проекте дорожной карты по мирному урегулированию в Донбассе.

Она напомнила, что выполнение обмена, которое пытался «продавливать» Киев, предусмотрено этим документов на третий день после его утверждения Верховной Радой. Пресс-секретарь добавила, что такие «увертки» Украины в части процессуальной очистки вынуждают ЛНР требовать закрепления на законодательном уровне выполнения всех положений Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причины отсутствия мира в Донбассе. Глава государства обвинил Россию в неготовности признать себя стороной войны. Он также обратил внимание на призывы к Киеву начать переговоры с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

