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США заявили об обсуждении с НАТО размещения войск в Европе

Госдепартамент США обсуждает с НАТО возможность изменений в размещении войск в Европе

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

США обсуждают с НАТО возможность изменений в размещении войск в Европе. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.

При этом уточняется, что о публичном обсуждении речи не идет.

В Госдепе также отметили, что переговоры с Москвой по безопасности могут пройти в январе по линии совета Россия — НАТО и ОБСЕ — Госдепартамент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе.

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Варвара Кошечкина
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