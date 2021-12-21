США заявили об обсуждении с НАТО размещения войск в Европе

США обсуждают с НАТО возможность изменений в размещении войск в Европе. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.

При этом уточняется, что о публичном обсуждении речи не идет.

В Госдепе также отметили, что переговоры с Москвой по безопасности могут пройти в январе по линии совета Россия — НАТО и ОБСЕ — Госдепартамент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе.