В США впервые умер пациент с омикрон-штаммом

Первую смерть от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в США. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

По предварительной информации, скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. В департаменте здравоохранения округа Харрис сообщили, что мужчина не был вакцинирован. Кроме того, у него были проблемы с сердцем.

13 декабр стало известно о смерти первого пациента, заразившегося омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Глава британского Минздрава Саджид Джавид рассказал, что на данный момент в больницах Соединенного Королевства находятся около десяти граждан с выявленным омикрон-штаммом COVID-19.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

