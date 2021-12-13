Умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

В Британии умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. О его смерти стало известно со слов премьер-министра страны Бориса Джонсона, его цитирует Sky News.

Отмечается, что ранее не сообщалось о летальных исходах заболевания, вызванного заражением омикрон-штаммом COVID-19. В ходе визита в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне британский премьер подчеркнул, что заражение новым вариантом инфекции может привести к госпитализации и к смерти пациента.

Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм — это более легкая версия коронавируса. Он напомнил, что инфекция распространяется с высокой скоростью. «Лучшее, что мы можем сделать — как можно скорее получить бустерные дозы вакцины», — заключил политик.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид рассказал, что на данный момент в больницах Соединенного Королевства находятся около десяти граждан с выявленным омикрон-штаммом COVID-19.

Ранее Джонсон объявил, что всем жителям Британии в возрасте старше 18 лет разрешили сделать третью прививку вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением омикрон-штамма. «Наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы — бустерной — мы все сможем повысить наш уровень защиты», — подчеркнул британский премьер.