Британцам разрешили сделать третью прививку от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил, что всем жителям Англии старше 18 лет разрешили сделать третью прививку вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением омикрон-штамма. Его слова приводит«Интерфакс».

«Я боюсь, что сейчас мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией в нашей борьбе с новым вариантом, "омикроном", и мы должны срочно укрепить нашу стену вакцинной защиты, чтобы обезопасить наших друзей и близких», — заявил Джонсон британцам.

«Наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы — бустерной — мы все сможем повысить наш уровень защиты», — сообщил британский премьер.

Ранее Джонсон предупредил о лавинообразном наступлении омикрон-штамма коронавируса. Политик добавил, что рано делать финальные выводы о заразности омикрон-штамма. Он заявил, что осведомлен о мнении людей дождаться данных о необходимости ревакцинации, «вдруг новый штамм не настолько суров».

Британия перешла к «плану Б» из-за распространения омикрон-штамма. С 10 декабря в стране сделали обязательным ношение масок в большинстве общественных мест.