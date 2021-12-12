В Великобритании предупредили о «лавине» омикрон-штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал телевизионное обращение к нации. В нем политик предупредил о лавинообразном наступлении омикрон-штамма коронавируса, пишет The Guardian.

Джонсон назвал ревакцинацию единственным способом победить омикрон-штамм COVID-19. По его словам, прививка двумя дозами против новой мутации коронавируса не так эффективна, поэтому требуется третья. Глава британского правительства пообещал, что ревакцинация станет доступна для всех жителей страны к Новому году.

Политик добавил, что рано делать финальные выводы о заразности омикрон-штамма. Он заявил, что осведомлен о мнении людей дождаться данных о необходимости ревакцинации, «вдруг новый штамм не настолько суров».

«Мой ответ — ревакцинация нужна. Не думайте, что омикрон вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализаций выросло вдвое. И там, и в Великобритании есть госпитализированные с омикроном», — подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что даже если омикрон-штамм окажется не столь тяжелым, его стремительное распространение вызовет слишком большую нагрузку на национальную систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Великобритания перешла к «плану Б» из-за распространения омикрон-штамма. С 10 декабря в стране сделали обязательным ношение масок в большинстве общественных мест.