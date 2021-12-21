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Оценен ущерб мировой экономике от нового штамма коронавируса

Bloomberg: рост мировой экономики сократится вдвое из-за омикрон-штамма коронавируса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В четвертом квартале 2021 года рост мировой экономики сократится вдвое из-за влияния нового омикрон-штамма коронавируса. Так оценивает ущерб Bloomberg. По данным издания, мировая экономика растет всего на 0,7 процента за последние три месяца года, что вдвое меньше, чем в предыдущем квартале.

«По мере того как 2021 год подходит к концу, восстановление мировой экономики рискует быть сбитым с толку из-за омикрон-штамма коронавируса», — сказал главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик. По мнению эксперта, наибольшую нагрузку из-за вспышек COVID-19 будут испытывать Германия, Франция и Италия.

В еврозоне в четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем прогнозировалось в ноябре до появления омикрона.

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Касательно других стран у аналитиков еще более мрачный прогноз. Например, экономика Китая должна вырасти только на 4,5 (на 0,5 процентного пункта ниже прошлого прогноза), Бразилии — на 0,2 процента (минус 2,6 процентных пункта), а России — на 2,6 процента (минус 1,4 процентных пункта).

Ранее в декабре главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт, перечисляя риски для России, обратил внимание на то, что угроза развития пандемии давит на экономику страны сильнее, чем в ряде других государств. Подобный вывод он объяснил низкими темпами вакцинации. Специалист указал и на угрозы, связанные с всплеском инфляции, международными санкциями, а также энергопереходом, который угрожает России в долгосрочной перспективе.

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Платон Щукин
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