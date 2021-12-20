Всемирный банк раскрыл четыре риска для российской экономики

Во Всемирном банке раскрыли четыре вида рисков, которые угрожают российской экономике. Об этом главный экономист ВБ по России Дэвид Найт рассказал изданию «Ведомости».

По его словам, угроза развития пандемии давит на российскую экономику сильнее, чем в ряде других стран. Эксперт отметил, что, прежде всего, это связано с низкими темпами вакцинации. Он также добавил, что так или иначе деловая активность замедляется и создаются риски введения в стране новых ограничений в будущем.

В начале декабря Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорилось, что темпы вакцинации в России не изменятся в 2022 году и значительная часть населения останется непривитой на протяжении большей части года. Поэтому COVID-19 будет по-прежнему представлять большую опасность для здоровья россиян, и власти могут ввести постоянные и периодические ограничительные меры. Организация назвала контроль заболеваемости со стороны государства фактором, напрямую ограничивающим экономическую активность жителей.

Неожиданный всплеск

Найт также заявил, что в России в 2022 году существует достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции. По его словам, это обусловлено тем, что у России огромная территория, в связи с чем сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Экономист подчеркнул, что в целом Центральный банк предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции. Однако в случае роста цен ЦБ будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку.

Представитель Всемирного банка также предупредил, что говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. По его словам, вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым.

17 декабря совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.

В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4 процента в годовом выражении. Это стало максимумом с февраля 2016 года. По итогам прошлого заседания ЦБ повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента за год, однако в регуляторе не исключают, что и его добиться не получится. По оценке на 13 декабря, годовая инфляция выросла до 8,1 процента.

Напряженная ситуация

Во Всемирном банке отмечают, что российской экономике может угрожать введение новых международных санкций. Подчеркивается, что если крупные страны или блоки стран введут ограничительные меры, то это окажет негативное воздействие.

В последнее время в СМИ появляются сообщения о возможности новых санкций против России со стороны западных стран из-за эскалации ситуации на границе с Украиной. Так, президент США Джо Байден во время прошедших переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пригрозил ввести ограничительные меры в случае развития конфликта.

Также среди самых опасных для России рисков Найт назвал энергопереход. По его словам, данный процесс представляет угрозу для Москвы в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться. Ранее в октябре правительство России согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года. В 2060 году планируется достичь углеродной нейтральности.

