Названы главные риски российской экономики

Экономическому росту России угрожают риски, связанные с пандемией коронавируса и инфляцией. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка. Документ поступил в распоряжение «Ленты.ру». Низкий уровень вакцинации населения может привести к новым ковидным ограничениям и тем самым снизить экономическую активность россиян, а вероятное повышение ставки Центробанком замедлит рост ВВП, считают в организации.

Осенью 2021 года Россию захлестнула новая волна заболеваемости COVID-19, из-за чего экономический рост уже сбавил темпы после летнего взлета, главным образом в регионах с низкими показателями вакцинации. Очередная вспышка потребовала новых ограничительных мер, например, введения нерабочих дней в октябре-ноябре. Риски увеличивает распространение нового омикрон-штамма, который уже косвенно отразился на российской экономике.

По прогнозу Всемирного банка, темпы вакцинации в России не изменятся в 2022 году и значительная часть населения останется непривитой на протяжении большей части года. Поэтому COVID-19 будет по-прежнему представлять большую опасность для здоровья россиян, и власти могут ввести постоянные и периодические ограничительные меры. Организация называет контроль заболеваемости со стороны государства фактором, напрямую ограничивающим экономическую активность жителей.

Кроме того, Всемирный банк считает, что текущая денежно-кредитная политика Центробанка является эффективной и с большой вероятностью поможет сократить инфляцию. Однако этот показатель в 2021 году превысил прогнозы многих аналитиков, и может оказаться более устойчивым, чем ожидают в ЦБ. Тогда потребуется новое ужесточение денежно-кредитной политики, которая понизит внутренний спрос в России и замедлит экономический рост.

Неопределенность относительно будущего спроса на энергоносители также ставит перспективы страны под угрозу, считают в организации. Востребованность углеводородов зависит сразу от нескольких непредсказуемых факторов — устойчивости восстановления мировой экономики, скорости и масштаба глобального энергоперехода, а также действий России по внедрению «зеленой» энергетики.

В октябре датский банк Saxo Bank заявил, что Россия находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, когда экономический спад сочетается с инфляцией. По мнению аналитиков кредитной организации, улучшить тенденции может увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру.