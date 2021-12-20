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Экономист предупредил о высоком риске неожиданного всплеска инфляции в России

Экономист ВБ Найт: говорить о контроле за ростом цен в России довольно сложно

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Существует достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции в России в 2022 году. Такую оценку экономической ситуации в стране дал главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт в интервью газете «Ведомости».

По его словам, это обусловлено тем, что у России огромная территория, в связи с чем сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Найт подчеркнул, что в целом Центральный банк предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции. Однако в случае роста цен ЦБ будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку.

Представитель Всемирного банка также предупредил, что говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. По его словам, вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым.

Ранее Найт оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. По его словам, угроза развития эпидемии давит на российскую экономику сильнее, чем в ряде других стран. Эксперт отметил, что это прежде всего связано со сравнительно низкими темпами вакцинации населения.

Ксения Назарова
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