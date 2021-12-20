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Экономика

Во Всемирном банке оценили влияние пандемии коронавируса на экономику России

Экономист ВБ Найт: развитие пандемии давит на экономику РФ сильнее, чем в других странах

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Ведомости».

По его словам, угроза развития эпидемии давит на российскую экономику сильнее, чем в ряде других стран. Эксперт отметил, что это прежде всего связано со сравнительно низкими темпами вакцинации населения. Он добавил, что по этой причине замедляется деловая активность в стране и увеличиваются риски введения новых ограничений на территории государства.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом. «Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — сообщили в агентстве. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России подтвержден на уровне F2.

Марина Совина
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