Fitch: кредитный рейтинг России на уровне «BBB» сохраняется со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом, об этом сообщает ТАСС.

«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — сообщили в агентстве.

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Министерство финансов России позитивно оценило подтверждение суверенного кредитного рейтинга, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он добавил, что сочетание указанных Fitch факторов, таких как низкий госдолг, надежная макроэкономическая конструкция, выстроенная Банком России и правительством, рост уровня фискальных резервов, обеспечивают устойчивость российской экономики перед потенциальными внешними шоками.

Ранее Fitch оценило, что в 2021 году доходы России от нефти и газа могут превысить уровень допандемийного 2019 года на фоне высоких цен на данные виды топлива. В общей сложности поступления могут составить около 125 миллиардов долларов (примерно 9 триллионов рублей).

