Центробанк повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.

Эксперты исключали возможность сохранения или снижения ставки. Таким же образом в декабре предстоящее заседание комментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4 процента в годовом выражении. Это стало максимумом с января 2016 года. По итогам прошлого заседания ЦБ повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента за год, однако в регуляторе не исключают, что и его добиться не получится. По оценке на 13 декабря, годовая инфляция выросла до 8,1 процента.

Следующее заседание совета директоров ЦБ назначено на 11 февраля 2022 года. Регулятор допускает, что повышение ключевой ставки продолжится.

Тем не менее регулятор продолжает считать, что проводимая им денежно-кредитная политика позволит снизить инфляцию до 4,0-4,5 процента к концу 2022 года, чтобы позднее она находилась около 4 процентов.

Среди инфляционных рисков ЦБ выделяет сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, нехватку трудовых ресурсов, структурные изменения на рынке труда из-за пандемии, а также движение мировых рынков. Отдельно в качестве краткосрочных рисков выделяются геополитические события, которые могут вызвать высокую волатильность.

Опрос «инФОМ», проведенный с 29 ноября по 9 декабря по заказу ЦБ, показал, что инфляционные ожидания населения взлетели до максимальных 14,8 процента. При этом оценка наблюдаемой инфляции также резко выросла — с 16,2 процента до 17,7.

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой в комментарии РБК предположил, что в следующем году ставка может вырасти еще на 1,0-1,5 процентных пункта. По его словам, на это указывают не только инфляционные ожидания, но уровень ставок по депозитам и кредитам, который находится значительно ниже того, что наблюдался в предыдущие периоды повышенного инфляционного давления.

