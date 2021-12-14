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ЦБ поднимет ключевую ставку в седьмой раз подряд

«РГ»: Банк России анонсировал повышение ключевой ставки

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

На заседании 17 декабря Банк России анонсировал очередное повышение ключевой ставки, пишет «Российская газета». Показатель вырастет в седьмой раз подряд из-за ускоряющейся инфляции. Конкретной цифры указано не было, но аналитики единогласны во мнении, что Центробанк поднимает ставку до максимального уровня в обозначенном ранее диапазоне.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже намекала на очередное повышение ставки 17 декабря. Она обозначила диапазон роста показателя от нуля до одного процентного пункта. Сохранение ставки на прежнем уровне или повышение на минимальные 0,25 процентного пункта Набиуллина назвала маловероятным.Цикл повышения ставки начался в марте из-за роста цен — показатель сдвинулся с исторического минимума в 4,25 процента. Сейчас ставка составляет 7,5 процента, последнее повышение на 0,75 процентного пункта произошло в сентябре.

Главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров уверен, что ставка вырастет сразу на один процентный пункт, до 8,5 процента. Эксперт добавил, что усиление инфляции в России вызвано ростом мировых цен и проблемами в цепочках поставок.

Софья Ермакова
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