Ожидаемое властями снижение инфляции назвали маловероятным

Аналитики российских коммерческих банков считают крайне маловероятным возврат к целевому ориентиру инфляции в 4 процента в 2022 году. В разговоре с «Лентой.ру» они спрогнозировали лишь небольшое снижение показателя — до 6-7 процентов. Эксперты отрицают, что рост цен в России носит полностью «импортируемый» характер и указывают на значимость внутренних причин инфляции.

Неутешительный прогноз

В условиях выхода из пандемийных ограничений в России ускорился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. На совещании по экономическим вопросам 7 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что в ноябре инфляция поднялась до рекордного за 6 лет уровня в 8,4 процента, и в 2022 году ее необходимо вернуть к целевому показателю. Аналитики считают такую задачу невыполнимой.

«При всем своем оптимизме, [в 2022 году] я не вижу 4-х процентов, о которых говорит президент», — заявила в разговоре с «Лентой.ру» финансист, бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина. По ее мнению, оптимистичный прогноз — 6-7 процентов в годовом выражении.

В нынешнем году мы столкнулись с тем, что истинные размеры инфляции [в России] либо замалчивались, либо скрывались, и вдруг в конце года мы обнаружили то, что на бытовом уровне чувствовали уже несколько месяцев. Исправить ситуацию трудно Нина Семина финансист и бывший руководитель инвестиционного блока ГК «Открытие»

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова согласна с этим выводом — в динамике инфляции существует большая инерция. «В последние месяцы происходит значительное увеличение входящей точки 2022 года — если в сентябре плохим сценарием казались 6-7 процентов, то сейчас мы фактически обсуждаем, что инфляция может превысить 8 процентов, оставшись на ноябрьском уровне. Это очень значительное повышение входящей точки 2022 года, которое, конечно, будет влиять на инерцию инфляционного процесса».

По мнению Наталии Орловой, возврат к ориентиру в 4 процента возможен лишь при очень жесткой бюджетной политике и урезании расходов. Пока таких тенденций не наблюдается, считает эксперт, — напротив, власти проводят дополнительные индексации. На данный момент она ожидает 6-процентной инфляции в 2022 году.

Кроме того, по словам Путина, инфляция носит мировой характер и основной ее причиной является мягкая бюджетная политика ряда государств. Орлова признает, что отчасти инфляция обусловлена глобальными процессами. «Это связано с повесткой декарбонизации — из-за того, что мировые цены на сырье идут вверх, идут вверх цены на удобрения, а это движет цены на продовольствие», — объясняет специалист.

Старший аналитик банка БКС Сергей Суверов перечисляет другие факторы роста цен: политику ЦБ в крупнейших экономиках и ситуацию в цепочках поставок. «Денежная ликвидность может уменьшиться в 2022 году, так как ЦБ развитых стран сокращают стимулы. Возможно, улучшится ситуация с логистикой. Однако 4 процента — маловероятно. Восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится», — отметил Суверов, согласившись с прогнозом по инфляции в 6-7 процентов.

Однако бывший руководитель инвестиционного блока «Открытия» Нина Семина обращает внимание на то, что ввиду политических отношений России с другими странами отечественная экономика уже не так сильно зависит от мировой инфляции.

Я бы не стала перекладывать это [инфляцию в России] на всемирное зло. Мы сейчас не так связаны с мировыми ценами, как несколько лет назад Нина Семина финансист, бывший руководитель инвестиционного блока ГК «Открытие»

Основные причины инфляции, по ее мнению, внутренние, а главная из них — не совсем умелое владение инструментами регулирования денежного обращения со стороны ЦБ. Сергей Суверов из БКС также напоминает, что в России есть проблемы с производством, которые толкают цены вверх: «Нет достаточной конкуренции на товарных рынках. Много монополии и олигополии, и это тоже не даст быстро вернуться к целевому уровню инфляции».

По мнению Нины Семиной, Центробанк может сдержать рост цен путем использования более широкого спектра инструментов монетарной политики. «Нужно помнить, что инфляция — это не повышение цен, это обесценивание национальной валюты. Повышение цен лишь одно из проявлений инфляции. Происходит путаница причин и следствий — к моему бесконечному удивлению, их путает даже руководитель ЦБ (Эльвира Набиуллина)», — утверждает эксперт.

Другим действенным средством будет льготное финансирование отраслей промышленности, ключевых для импортозамещения, считает Семина. Допустимы финансовые дотации и субсидии с прозрачной отчетностью за их освоение. По мнению специалиста, маленькие объемы производства в стране не позволяют защитить россиян от инфляции. «Мы уже несколько лет говорим об импортозамещении. В то же время буквально на днях я видела цифры: оказывается, минимум 75 процентов товаров и комплектующих в различных секторах экономики, производства и потребления — импортного происхождения», — заявила финансист.

Такие шаги помогут расширить предложение на рынке, о необходимости которого говорил Путин. Развитию предложения также поспособствуют инвестиционные стимулы для компаний, увеличение конкуренции на потребительском рынке, а также расширение поставок, в том числе за счет увеличения импорта и отмены ввозных таможенных пошлин, считает аналитик из БКС. По его словам, положительно отразиться на производстве может и отмена контрсанкций в отношении западных стран.

Поворот не туда

В ответ на рост цен российское правительство приняло временные административные меры по ограничению роста цен на рынках многих товаров: сахара, подсолнечного масла, зерна, гречихи, нефтепродуктов, металлов и древесины. С конца 2020 года по середину 2021-го в России были

приняты меры как прямого, так и косвенного регулирования, в том числе заморозка цен в отношении ряда товаров и экспортные пошлины. Банковские аналитики единогласны во мнении, что текущие методы борьбы с инфляцией вредны для экономики в долгосрочной перспективе. По их мнению, использование таких механизмов повлечет за собой дисбалансы на товарных рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей.

В правоте Центрального банка нет никаких сомнений. Это совершенно общеизвестный экономический факт — меры административного регулирования эффективны лишь при борьбе с краткосрочными шоками Наталия Орлова главный экономист Альфа-банка

«Если бы рост цен носил временный характер, то на короткий период — полгода или год — можно было бы ввести эти меры и ждать от них эффективности», — добавляет Орлова. Но сейчас, по ее мнению, рост мировых цен на продовольствие и сырье носит траекторный, устойчивый характер.

Более того, госрегулирование — опасный механизм, так как делает инфляционную динамику менее информативной, а производство —нерентабельным. Показатели по инфляции перестают отражать реальное положение дел. Из-за этого Банк России не может выстроить правильную монетарную политику. Без регулирующих воздействий инфляция была бы выше, и ЦБ пришлось бы ужесточить меры, утверждает эксперт. Сергей Суверов из БКС добавляет, что госрегулирование приводит к дефициту и подорожанию товаров-субститутов.

Чем дольше они [правительство] будут сохранять меры регулирования, тем больше будет расхождение между внутренними ценами и внешними. Тогда снятие ограничительных мер будет чревато значительным скачком цен Наталия Орлова главный экономист Альфа-банка

В России уже можно наблюдать негативные последствия административного регулирования цен для производства. Например, ЦБ заявляет, что ускорение инфляции в последние месяцы связано с плохим урожаем в сельском хозяйстве. Однако в начале года экономисты рассчитывали на хороший урожай, говорит Орлова. По ее словам, компании этой отрасли не смогли оправдать надежд потому, что из-за правительственных мер производство ряда товаров стало для них нерентабельным. Тем не менее согласно аналитической записке ЦБ, часть этих мер сохранится на 2022 год, и список регулируемых товаров будет достаточно широк.

Адресную поддержку населения специалисты тоже не считают эффективной мерой. Финансист Нина Семина добавляет, что прямые денежные выплаты являются лишь кратковременной мерой — всех нуждающихся долго поддерживать не получится. Кроме того, при раздаче средств не обойдется без коррупции, отмечает она. Финансовая помощь населению будет «проваливаться в черную дыру».

Говоря о регулировании инфляции со стороны ЦБ аналитики утверждают, что неоднократное повышение ключевой ставки в последнее время не доказало своей эффективности. «Пока что только повышением ставки не удается сбить инфляцию. Кроме того, повышение ставки ограничивает экономическую активность и ведет к ограничению предложения товаров», — объясняет сотрудник БКС Суверов. По мнению Нины Семиной, повышение ставки также опасно тем, что производственному сектору будет все сложнее найти кредитные ресурсы, а это приведет к снижению производства.

Банк России придерживается похожей точки зрения на инфляцию в России. 9 декабря эксперты банка опубликовали аналитическую записку, в которой оспорили механизмы искусственного ограничения роста цен. По их мнению, инвестиции в производство и выпуск российских товаров сократятся, а ценовые сигналы больше не будут отражать реальное положение дел. Об этом не раз говорила и глава банка Эльвира Набиуллина.