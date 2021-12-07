Путин назвал причины роста цен

Президент России Владимир Путин объявил, что рост цен носит мировой характер, а основные причины инфляции — мягкая бюджетная политика ряда стран. Его слова приводит ТАСС.

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«Нужны эффективные механизмы снижения инфляции», — констатировал Путин и добавил, что в 2022 году нужно вернуть инфляцию в России к целевому уровню в 4 процента. Также Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов российской экономики и попросил правительство представить меры.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов говорил, что Инфляция в России продолжает ставить многолетние рекорды, несмотря на постоянное повышение ключевой ставки Центробанка, из-за ряда факторов, повлиять на которые регулятор не в силах.

В Минэкономразвития объясняли, что инфляция в России обусловлена общемировым ростом цен и ограниченным предложением на внутреннем рынке, а замедлить ее может снижение стоимости энергоресурсов в Европе и перевозок грузов, а также стабилизация ситуации на сырьевых рынках.