Неизбежный рост инфляции в России объяснили

Инфляция в России продолжает ставить многолетние рекорды, несмотря на постоянное повышение ключевой ставки Центробанка, из-за ряда факторов, повлиять на которые регулятор не в силах. Об этом в комментарии РИА Новости заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Эксперт объяснил, что рост цен неизбежно «импортируется» из-за рубежа, где политика ведущих центробанков характеризуется как ультрамягкая. Влияние оказывает и подорожание логистики, которая существенно пострадала из-за пандемии.

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Эти факторы могли бы влиять меньше, но в России существуют проблемы со своими товарами. Так, импорт занимает 75 процентов рынка непродовольственных товаров. Завозить приходится даже простые продукты питания, такие как картофель и чеснок, в противном случае возникнет дефицит. Ситуация объясняется слабой конкуренцией в России, засильем монополий и олигополий.

В совокупности эти факторы сводят на нет усилия Центробанка. В результате недельная инфляция с 23 ноября по 29 ноября усилилась до 0,46 процента. По мнению Суверова, рассчитывать, что в следующем году ситуацию удастся переломить своими силами, не стоит. Позитивным фактором может стать только замедление мировой инфляции.

Кроме того, внешне ситуация может стать более пристойной из-за высокой базы текущего года — на фоне рекордного роста цен инфляция 2022 года может выглядеть не столь угрожающе.

Ранее сообщалось, что продуктовый набор для салатов оливье и селедки под шубой за год подорожал на 15 и 25 процентов соответственно.