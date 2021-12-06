Россиян предупредили о риске дефицита картофеля

Жителей России предупредили о риске дефицита картофеля. Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50 процентов, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в следующем году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Участники рынка предупредили Минсельхоз. Отмечается, что без субсидирования производства нехватку клубней удастся заместить только с помощью импорта. В ведомстве отметили, что предпосылки для увеличения сбора картофеля уже созданы.

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По словам председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, если в 2021 году в России на переработку ушло около одного миллиона тонн картофеля, то в 2022-м уйдет до 1,5 миллиона тонн, а к 2026 году — уже до трех миллионов тонн.

Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко в свою очередь отметил, что в следующем году, согласно данным поставщиков компании, возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может вырасти на 50 процентов. Также ожидается увеличение цен на импортное сырье.

Согласно данным Минсельхоза, на 2 декабря в России было собрано 6,68 миллиона тонн картофеля против 6,64 миллиона тонн в 2020 году. Ожидается, что по итогам текущего года показатель увеличится до 6,71 миллиона тонн, а в 2022 году — до 7,2 миллиона тонн.

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